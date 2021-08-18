Брянские таможенники задержали партию немаркированной обуви

«Выявлена обувь с указанием недостоверной или неполной информации, не позволяющей идентифицировать товар. В целях принятия решения о возбуждении дела об АП товар с признаками нарушения был передан сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Брянской области,» – сообщила пресс-служба Брянской таможни.

Это надо видеть! Сегодня в нашей стране всё возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, что называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге. Смоленская область также готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский

В безаварийном режиме На календаре – конец августа, а это значит, что не за горами осенние холода и соответственно начало отопительного сезона. Подготовка к нему в регионе, как и положено, началась заранее. О ходе работы и о её промежуточных итогах губернатор Алексей Островский рассказал смолянам на своей страничке в соцстеях. По его словам, в 2021 году муниципалитетам на

Испить воды В регионе модернизируют объекты питьевого водоснабжения. Тема качества питьевой воды волнует сотни смолян, живущих в разных уголках региона. Остаётся она в числе приоритетных и для областных властей. В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», на карте Смоленщины появляется всё больше станций очистки воды, а существующие объекты питьевого

В Гагарине поздно вечером загорелась иномарка 16 августа поздним вечером на улице Петра Алексеева в Гагарине горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы многоэтажки на Петра Алексеева увидели в окно загоревшуюся припаркованную во дворе машину. Они немедленно вызвали пожарных. По указанному адресу уже через две минуты примчалось пожарные. Разгорающийся огонь под капотом автомобиля Ford Mondeo оперативно потушили,

Жители 18 улиц в Смоленске останутся без горячей воды Жильцы домов на 18 улицах Смоленска останутся без горячей воды до конца лета. Об этом сообщается в пресс-служба Смоленского филиала ПАО «Квадра». С 16 по 30 августа без горячей воды придётся жить смолянам по адресам: ул. Ленина, 9а,13а,15, 21, 23/8, 25 ул. Большая Советская,13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 12/1, 16/17 ул. Козлова, 3,3а