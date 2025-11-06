Брянские танцоры стали лауреатами международного конкурса в Беларуси. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Минске Республики Белорусь прошёл 21-й Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Союз добра». Участие в творческом состязании принял хореографический ансамбль танца «Солнышко» Дворца культуры имени Медведева города Брянска.

Дипломы лауреатов первой степени получил участники коллектива за танец некрасовских казачек «Галымба/Марусинка» и номер «Русская раздольная». Их номинировали на премию «Артист» в 2026 году.

Старший состав ансамбля стал лауреатом второй степени за танцы «Летняя история» и «С ярмарки». Коллектив получил специальный приз «За артистизм».