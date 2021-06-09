Брянские военнослужащие разбирали рельсы в части

Перед судом предстал старший прапорщик.
Старший прапорщик вместе с тремя сослуживцами разбирали рельсы на территории войсковой части.
В течение года брянские военные промышляли хищением и продажей составных частей железнодорожного полотна. Затем рельсы, стыковые болты, гайки и другие металлические детали отправлялись в пункты приема металлолома. Подельники делили между собой вырученные деньги. И неизвестно, как долго продолжалась бы незаконная деятельность банды военнослужащих, если бы они не предстали перед Брянским гарнизонным военным судом.
Обвинительный приговор прозвучал в адрес старшего прапорщика. Он оказался не слишком суровым: условное лишение свободы сроком на два года. Дело в том, что прапорщик активно помогал следствию, признался в деяниях и раскрыл имена сообщников. Также на принятие судебного решения повлияло наличие несовершеннолетних детей на иждивении, ведомственных наград и отсутствие судимостей.
Кроме того, старшему прапорщику сохранили звание и оставили на месте несения службы.
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