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Брянские юнармейцы поддержали акцию «Марафон добра»

2022, 23 марта 13:28 Общество
Брянские юнармейцы поддержали акцию «Марафон добра»
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Они развернули на площади Воинской Славы гигантский триколор.

Юнармейцы Брянской области поддержали Всероссийскую акцию «Марафон добра». В Брянске на площади Воинской Славы под звуки российского гимна они развернули гигантский триколор. Это стало символическим приветом военным, сражающимся с нацистами на Украине.

На мероприятии звучали слова поддержки в адрес российских воинов и Президента Российской Федерации.

«Все, кто стоит сегодня стоит на этой площади, принимали присягу, обязуясь следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть защитником слабых и преодолевать все преграды в борьбе за правду. Так будьте верны этой клятве. Будьте достойными продолжателями поколения победителей!» — подчеркнул Герой России Александр Постоялко.

В завершение акции юнармейцы выстроились в буквы «V» и «Z».

Брянские юнармейцы поддержали акцию «Марафон добра»

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