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Брянский аэропорт купил в Домодедово два перронных автобуса

2021, 21 июля 13:40 Общество
Брянский аэропорт купил в Домодедово два перронных автобуса
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Покупка обошлась в 257 тысяч рублей.

Международный аэропорт Брянск приобрел два перронных автобуса Neoplan-9012L за 257 тысяч рублей. Ранее автобусы эксплуатировались в Домодедово.

Перронные автобусы будут осуществлять подвоз авиапассажиров по территории Брянского аэропорта.

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