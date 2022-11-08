Брянский ансамбль победил на Международном фестивале «Ярмарка талантов»

Брянский ансамбль получил Гран-при в номинации «Вокальное искусство. Народное пение». А солисты ансамбля стали лауреатами первой и второй степеней в разных возрастных категориях. Руководитель коллектива Татьяна Ситникова получила специальный диплом «Лучший руководитель».

В Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил» в Москве прошёл Международный конкурс-фестиваль «Ярмарка талантов». Юные артисты из 10 городов России состязались в инструментальном, хореографическом, театральном и вокальном искусствах.

Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений

МЖД признана победителем производственного соревнования Сегодня в ОАО «РЖД» в ходе селекторного совещания отмечены лучшие магистрали за 3 квартал, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. Московская железная дорога признана победителем производственного соревнования. Раньше такого звания дорога удостаивалась в 2008 году. За 10 месяцев на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» отправлено около 600 млн пассажиров, что на 5,3% выше результатов

Свыше 5,5 тысяч грузовых поездов по расписанию отправлено на МЖД за 10 месяцев За 10 месяцев 2022 года Московская железная дорога обеспечила отправление 5550 поездов с помощью сервиса «Перевозка по расписанию», что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика достигнута за счет расширения географии отправок, в частности, освоения 92 новых маршрутов. Большая часть отправок осуществлялась в направлении станции Гродеково в Приморском крае и далее в Китай,

Из Смоленска в Китай отправился первый флексипоезд с рапсовым маслом Первый флексипоезд с рапсовым маслом отправился со станции Смоленск-Центральный в Китай. В составе поезда 82 контейнера, содержащие более 1,7 тыс. тонн продукции местного производства. Поезд формируется из контейнеров со специальными эластичными одноразовыми емкостями-вкладышами, предназначенными для наливных грузов. Он проследует через сухопутный пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия в Китай по специально разработанному расписанию, что позволяет существенно

Проблемы при дворе На что жалуются горожане председателю облдумы? На днях председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Смоленске. Горожане жаловались на отсутствие освещения и благоустройства, затопленные подвалы домов и халатность профильных ведомств. Нечистоты и темнота Жильцы многоэтажного дома по улице Кутузова, 30 уже на протяжении длительного времени вынуждены дышать нечистотами — у них затоплен