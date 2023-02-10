Брянский ансамбль стал первым в двух международных конкурсах

Хореографический ансамбль из Брянска победил сразу в двух международных конкурсах. Об этом сообщили в городской администрации.

Народный хореографический ансамбль «Радуга» из дворца культуры имени Медведева в Брянске принял участие в международном конкурсе «Открытие года — 2023». Коллектив выступил с номером «Цветы». Ансамбль получил диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец».

Также коллектив поучаствовал в международном конкурсе «Волна успеха». Там Алина Теремкова получила Гран-при за эстрадный танец «Поле». А эстрадный танец «Марионетка» в исполнении Марии Молотковской стал лауреатом 1 степени.

Кроме того, руководитель ансамбля Светлана Теремкова получила благодарность за высокий профессионализм и педагогическое мастерство.