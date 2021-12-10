Брянский флешмоб креативно подхватили на Ангаре (ВИДЕО)

Сторонники вакцинации из Иркутской области выпустили видеоклип.

Флешмоб брянских сторонников вакцинации от коронавирусной инфекции активно подхватили в других регионах России.

Ранее, напомним, в Брянской области создали карту сторонников вакцинации. Общественник Денис Амеличев на общедоступной карте разместил видеоролики, присланные жителями районов. В них брянцы делятся своим мнением о необходимости вакцинации во время пандемии COVID-19.

Идею уже поддержали в Калужской, Смоленской, Саратовской, Самарской областях, Забайкальском крае, Татарстане, Адыгее, Карачаево-Черкессии, Дагестане и других регионах.

А жители Приангарья не только высказались за вакцинацию, но и создали настоящий музыкальный клип.

Музыканты из города Черемхово Иркутской области исполнили частушки о коронавирусе, призывая всех последовать их примеру и сделать прививки.

«Нам всем нужна переактивация. Дружно завтра мы пойдем делать вакцинацию», – говорится в музыкальной композиции.

«Культура Черемховского района – за вакцинацию», – также отметили авторы ролика.