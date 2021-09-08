Брянский губернатор готовится к осеннему всплеску COVID-19

«Справиться с пандемией поможет только вакцинация», – сообщил он.

Губернатор Александр Богомаз прокомментировал ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в Брянской области.

«Открытие нового корпуса горбольницы № 4 позволит нам быть готовыми к новому – не дай бог, конечно, – всплеску коронавируса. Если бы год назад мы не поставили кислородные установки в Унече, областной больнице, госпитале для ветеранов, то были бы проблемы. Такая волна была сложная третья, на ИВЛ по 140 человек находилось, расходовалось по 500 баллонов кислорода в сутки, а всего – 2 тысячи. Нужно быть готовыми уже сегодня», – сообщил Александр Богомаз.

По его словам, «немногие регионы справились с задачей, как Брянская область, когда в кратчайшие сроки была перепрофилирована полностью, медучреждения обеспечены кислородом, средствами защиты».

«Как говорят специалисты, справиться с пандемией поможет только вакцинация», – также сказал Богомаз.

При этом, по данным брянского губернатора на сегодняшний день вакцинированы лишь 28,3% жителей региона.