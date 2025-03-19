Брянский губернатор передал орден Мужества отцу погибшего пограничника. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.
Памятная церемония прошла в областном правительстве. Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с родными сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Брянской области Алексея Сударева. 29 августа прошлого года военнослужащий погиб, не допустив поражения противником стратегического технического комплекса. Указом Президента Российской Федерации Алексей Сударев посмертно награжден Орденом Мужества. Губернатор передал награду отцу Героя.
«Низкий поклон родителям Алексея Андреевича, Инне Альбертовне и Андрею Валерьевичу, за то, что воспитали настоящего патриота нашей Родины! На таких героических примерах, как подвиг Алексея Сударева, мы будем воспитывать подрастающее поколение и всегда помнить о них!» — подчеркнул Александр Богомаз.
19.03.2025 10:59
Поддержка ветеранов
В Смоленске под председательством губернатора Василия Анохина прошло заседание Орг-комитета по подготовке и празднованию 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы региона, ключевое – это поддержка «главных героев юбилейной даты, которые смогли выстоять и победить, отстроить разрушенную страну и сделать её сильной державой». «Приняли решение добавить 20 тысяч рублей к едино- временной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего президента Владимира Владимировича
19.03.2025 10:58
Новый резидент
Региональные власти продолжают курс на наращивание и укрепление инвестиционного потенциала Смоленщины. У особой экономической зоны «Стабна» появился новый резидент – инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати «Горизонт покрытий». Об этом рассказал губернатор Василий Анохин. Известно, что компания в ближайшие два года планирует построить новый производственный комплекс и начать выпуск свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного
19.03.2025 10:57
В команде
До окончания регистрации в региональную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» осталось несколько дней – документы принимаются до 23 марта. Как напомнил губернатор Василий Анохин, главная цель программы – сделать участников специальной военной операции мощной опорой для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций в Смоленской области. Тем временем принято решение об усилении региональной команды – по словам Василия Анохина, в состав общественного совета вошла участница
19.03.2025 10:56
Важная миссия
В регионе побывала большая делегация журналистов. Смоленск – город с богатой историей, который многократно переживал осады, разрушения и горечь утрат, но никогда не был покорён. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал выдающееся место смоленской земли в истории России: «Все мы хорошо знаем и гордимся тем, какую огромную роль в истории всегда играл Смоленск – город-герой, щит России». Всё это могли увидеть и оценить члены
12.03.2025 11:18
От мечты – к делу: Как соцконтракт открывает новые горизонты
Мечты о тихой жизни на земле и собственном хозяйстве для многих так и остаются мечтами. Но для жителей Демидовского района социальный контракт стал тем самым ключом, который открыл дверь в новую реальность. Государственная поддержка помогла им не только поверить в свои силы, но и сделать уверенные шаги в развитии личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Из города – на село Наталья Марченкова сменила шум города на деревенский быт. Коза, два маленьких
12.03.2025 11:16
На все 100!
Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Смоленской области составил 108, 5 млрд рублей. И это исторический рекорд в одном из ключевых направлений развития региона. «Ещё год назад объём инвестиций составлял 95 млрд рублей, и мы планомерно двигались к тому, чтобы преодолеть новый рубеж», – отметил губернатор Василий Анохин. Рост обеспечили предприятия