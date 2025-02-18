Брянский губернатор поздравил со 100-летним юбилеем Анну Акимовну Иванову

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны Анне Акимовне Ивановой. Ей исполнилось 100 лет.
Глава региона передал ветерану поздравление от Президента России Владимира Путина и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
Анна Акимовна фронтовой медсестрой в составе Красной армии дошла до Берлина. Она расписалась на Рейхстаге: «Аня Иванова, Брянск». Анна Акимовна награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденами Отечественной войны I и II степени и тремя медалями «За боевые заслуги».
«От всей души поздравляю Анну Акимовну с юбилеем! Спасибо за ратный подвиг и добросовестный труд! Низкий поклон!» — сказал губернатор.
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