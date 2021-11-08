Брянский губернатор призвал вакцинироваться онкобольных и диабетиков

По его словам, есть только одна причина не делать прививку.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о противопоказании к вакцинации от коронавирусной инфекции и призвал жителей региона, страдающих тяжелыми заболеваниями, сделать прививки.

«Если взять противопоказания, то, как я уже говорил, оно одно – редкое иммунное заболевание. Но если у людей это заболевание и им нельзя прививаться, то они должны находиться дома, в изоляции от остальных. А их близкое окружение должно быть вакцинировано. Но противопоказания эти бывают у 0,01% от всего населения. А остальные все, и с той же онкологией, диабетом, должны прививаться в первую очередь!» – заявил Богомаз на брифинге в региональном правительстве.

По его словам, «если такие люди заболевают без прививок, то шансов выжить у них практически нет».

«Поэтому и возникает непонимание, когда люди отказываются от прививки из-за сопутствующих заболеваний, а это, наоборот, дополнительная защита, которая может спасти жизнь!» – также сообщил брянский губернатор.