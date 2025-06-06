Брянский губернатор проверил ход строительства полигона по утилизации ТКО

Брянский губернатор призвал подрядчика увеличить количество рабочих на стройке полигона по утилизации ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Богомаз посетил строительную площадку второй очереди полигона по утилизации ТКО в Большом Полпино. Контракт был заключен в мае прошлого года. Закончить работы подрядчик должен был в декабре. Но работы останавливались из-за недочетов в проектно-сметной документации, погоды и необходимости проведения экспертизы грунта.

«Когда мы были на объекте в прошлый раз, я говорил о том, что нужно увеличивать количество людей и техники, иначе в срок не справиться. Повторю это и сегодня — 40 человек и 17 машин явно недостаточно! Полигон рассчитан на эксплуатацию в течение почти 30 лет, с максимальной массой уплотненного мусора порядка 5 миллионов кубических метров. В течение 30 лет все котлованы будут постепенно заполняться. Срок сдачи первых двух — октябрь. К этому времени полигон, который необходим не только Брянску, но и в целом Брянской области уже должен начать работать!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей. Строят объект за деньги из областного бюджета. На полигоне будут хранить мусор, который невозможно переработать. Также подрядчик построит площадку для компостирования разлагаемых отходов, систему очистных сооружений и технический комплекс для отвода фильтрата.