Брянский губернатор проверил ход строительства путепровода в Унече. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В Унече продолжается капитальный ремонт путепровода. Подрядчик полностью разобрал старое сооружение и возводит новое. Четырехполосный мост свяжет Унечу с федеральной трассой, областным центром и районами региона.

На реконструкцию выделили свыше миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Работы идут по графику и продолжатся в праздничные дни.

Ход ремонта проверил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По контракту объект должен быть сдан в ноябре наступающего года, но поставил задачу сдать мост раньше, чтобы сделать транспортное сообщение для жителей комфортным, безопасным и удобным», — подчеркнул глава региона.