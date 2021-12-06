Брянский губернатор рассказал о пятой волне коронавируса

Александр Богомаз призвал жителей региона вакцинироваться.

Губернатор Брянской области сообщил о грядущей новой волне коронавирусной инфекции.

«Четвертая волна пошла на спад, напряжение спало, но 81 человек находится на ИВЛ. Во время второй волны на ИВЛ было 68, во время третьей – 130. Мы должны быть готовы к очередной волне коронавируса», – сообщил Богомаз на заседании регионального оперативного штаба.

По его словам, «руководители, курирующие районы, и главы муниципальных образований должны усилить работу по разъяснению населения необходимости вакцинации».

«Другого пути, как вакцинация, у нас просто нет. Мы видим, как болеют непривитые люди – жестко. Привитые заболевают редко, и болезнь протекает легко. Необходимо в каждом районе усилить разъяснительную работу с населением и на примерах рассказывать людям о том, какие тяжелые последствия влечет за собой отказ от вакцинации, – также отметил брянский губернатор.