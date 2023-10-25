Брянский губернатор вручил медали экипажу подводной лодки

Брянский губернатор вручил памятные медали экипажу подводной лодки «Брянск». Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.
В Брянск приехал экипаж атомного подводного крейсера «Брянск» во главе с командиром Александром Масичем. С ними встретился губернатор Александр Богомаз и глава города Марина Дбар.
«Уже более 25 лет подлодка носит имя столицы нашего региона. За это время сложились хорошие, теплые отношения, а главное — налажено сотрудничество в патриотическом воспитании молодежи», — отметил Александр Богомаз.
Так, брянские школьники ездили в Гаджиево и Североморске, где посетили подводные лодки и музеи Северного флота. А командирский состав подлодки провели урок для ребят из школы №72 Брянска. Также они побывали во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Кроме того, они возложили цветы к мемориалам на площади Партизан и Партизанской поляне.
«Очень важно, чтобы школьники брали пример с тех, кто с честью несет военную службу, выполняет долг перед Родиной, обеспечивает безопасность нашей страны», — добавил Александр Богомаз.
Глава региона вручил членам экипажа памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».
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