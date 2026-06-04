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Образование

Брянский губернаторский дворец стал площадкой Российской академии образования

2026, 04 июня 11:11
Брянский губернаторский дворец стал площадкой Российской академии образования
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Брянский губернаторский дворец стал площадкой Российской академии образования. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

 

28 мая на заседании президиума Российской академии образования утвердили новые инновационные проекты и площадки. Одной из них стал Брянский губернаторский дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. 

Команда учреждения вместе с партнерами займётся разработкой модели разноуровневого образования инженерной (космической) направленности в системе общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. Руководит проектом член-корреспондент РАО, доктор экономических наук, профессор Алексей Шматко. 

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