Брянский отряд «ЛизаАлерт» проведёт учения в лесу

Участвовать в тренировке могут все желающие.

В выходные, 18 и 19 июня брянский поисково-спасательный «ЛизаАлерт» вместе с региональным Центром поиска пропавших людей проведут учения.

Тренировки для всех желающих пройдут на стоянке отряда «Лесников-партизан» в Брянском районе. Единственное ограничение — возраст. Несовершеннолетних брянцев на учения не возьмут.

Участников обучат методикам поиска и использованию спецоборудованием. В воскресенье полученные знания применят на практике в рамках учебного поиска.