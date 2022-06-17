Брянский отряд «ЛизаАлерт» проведёт учения в лесу
Участвовать в тренировке могут все желающие.
В выходные, 18 и 19 июня брянский поисково-спасательный «ЛизаАлерт» вместе с региональным Центром поиска пропавших людей проведут учения.
Тренировки для всех желающих пройдут на стоянке отряда «Лесников-партизан» в Брянском районе. Единственное ограничение — возраст. Несовершеннолетних брянцев на учения не возьмут.
Участников обучат методикам поиска и использованию спецоборудованием. В воскресенье полученные знания применят на практике в рамках учебного поиска.
Читайте также
Новости регионов
Более 700 маломобильных пассажиров получили услуги сопровождения на вокзале Смоленск в январе-мае
За 5 месяцев 2022 года услугами сопровождения на вокзале Смоленск воспользовались 720 маломобильных пассажиров, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Железнодорожниками была оказана помощь в оформлении билетов, перемещении ручной клади и багажа, а также в сопровождении по территории вокзального комплекса. Вокзал Смоленск входит в перечень вокзалов Центра содействия мобильности ОАО
Фермерский островок
Именно так называется проект, который планируется запустить в регионе в сети магазинов «Пятёрочка» для поддержки наших сельхозтоваропроизводителей и расширения рынков сбыта их продукции. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. По его словам, первый такой «островок» с качественными фермерскими продуктами намерены открыть в Смоленске уже осенью. Над реализацией планов в жизнь сейчас работает областной
С опережением графика
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе и на улице Рыленкова (от ул.25 Сентября до пересечения с ул. Петра Алексеева). Дорожники приступили к ремонту в мае и в соответствии с контрактом должны завершить его до 15 октября. На прошлой неделе на объекте побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход ремонта. На
Законы роста
О направлениях региональной промышленной и инвестиционной политики. О мерах господдержки промышленных предприятий, реализованных инвестиционных проектах и инициативах говорили в администрации области на рабочем совещании под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено в ходе заседания, несмотря на сегодняшние непростые экономические условия, на Смоленщине удалось достичь роста промышленного производства. «За январь-апрель этот показатель к соответствующему периоду