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Брянский «Пищекомбинат» поставил в онкодиспансер Воркуты поддельное масло

2021, 29 сентября 13:40 Общество
Брянский «Пищекомбинат» поставил в онкодиспансер Воркуты поддельное масло
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В продукции предприятия обнаружили растительные жиры.

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по заявлению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора о привлечении ООО «Пищекомбинат» к административной ответственности.

Как сообщили в суде в декабре 2020 года ООО «Пищекомбинат», расположенное в Брянске, произвело сливочное масло «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%. Масло поступило к конечному потребителю – Воркутинскому онкологическому диспансеру.

Россельхознадзор взял пробу масла. Лабораторные исследования показали, что молочный жир в нем замене растительными жирами.

Брянский арбитраж оштрафовал ООО «Пищекомбинат» на 100 тысяч рублей.

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