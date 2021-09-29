Брянский «Пищекомбинат» поставил в онкодиспансер Воркуты поддельное масло

В продукции предприятия обнаружили растительные жиры.

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по заявлению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора о привлечении ООО «Пищекомбинат» к административной ответственности.

Как сообщили в суде в декабре 2020 года ООО «Пищекомбинат», расположенное в Брянске, произвело сливочное масло «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%. Масло поступило к конечному потребителю – Воркутинскому онкологическому диспансеру.

Россельхознадзор взял пробу масла. Лабораторные исследования показали, что молочный жир в нем замене растительными жирами.

Брянский арбитраж оштрафовал ООО «Пищекомбинат» на 100 тысяч рублей.