Брянский самбист стал призёром чемпионата мира

Брянский самбист Артём Осипенко стал бронзовым призёром чемпионата мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В столице Кыргызстана городе Бишкек стартовал чемпионат мира по самбо. Сильнейшие спортсмены разыграют 31 комплект медалей.

В первый день на чемпионате выступил Заслуженный мастер спорта, 10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Брянец выиграл четыре схватки из пяти. Он уступил лишь в поединке за выход в финал. Артём Осипенко завоеал «бронзу» чемпионата мира.