Брянский спикер поучаствовал в Молодёжном патриотическом форуме ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Липецке прошёл Молодёжный патриотический форум Центрального федерального округа, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие приехали молодые парламентарии России и Республики Беларусь, а также спикеры и депутатов заксобраний. Участие в форуме приняли председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и зампредседателя Молодежного парламента региона Станислав Луговой.

Гости побывали на выставке «Липецкая промышленность для Победы», где познакомились с достижениями региона в социально-экономической сфере и вкладе бизнеса в поддержку участников СВО при изготовлении несерийных изделий. Для участников также прошли тренинги, игра «Зарница 2.0», акция «Свеча памяти», а также закладка Капсулы времени.

«Для активных и целеустремленных молодых людей участие в форуме -это возможность получить бесценный опыт общения с лучшими педагогами ведущих вузов нашей страны, общественными деятелями и участниками специальной военной операции, молодыми политиками», — подчеркнул Валентин Суббот.