Брянский спикер поучаствовал в Молодёжном патриотическом форуме ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Липецке прошёл Молодёжный патриотический форум Центрального федерального округа, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие приехали молодые парламентарии России и Республики Беларусь, а также спикеры и депутатов заксобраний. Участие в форуме приняли председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и зампредседателя Молодежного парламента региона Станислав Луговой.
Гости побывали на выставке «Липецкая промышленность для Победы», где познакомились с достижениями региона в социально-экономической сфере и вкладе бизнеса в поддержку участников СВО при изготовлении несерийных изделий. Для участников также прошли тренинги, игра «Зарница 2.0», акция «Свеча памяти», а также закладка Капсулы времени.
«Для активных и целеустремленных молодых людей участие в форуме -это возможность получить бесценный опыт общения с лучшими педагогами ведущих вузов нашей страны, общественными деятелями и участниками специальной военной операции, молодыми политиками», — подчеркнул Валентин Суббот.
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов». Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов