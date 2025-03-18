Брянский спикер встретился с замглавного редактора газеты «Пламя труда» Татьяной Артамоновой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер Брянской областной Думе Валентин Суббот встретился с членом Союза писателей России, замглавного редактора газеты «Пламя труда» Дятьковского района Татьяной Артамоновой. Они обсудили меры по патриотическому воспитанию молодёжи.

Татьяна Артамонова активно участвует в благотворительных акциях, оказывая помощь военным и вынужденным переселенцам. Её стихи о подвигах бойцов на спецоперации публикуют в СМИ и читают на встречах с участниками СВО.

Татьяна Артамонов выпустила книгу гражданско-патриотической поэзии «Время созидать». На фронт передали часть тиража. Сборник поэтесса подарила Валентину Субботу.

Цикл стихов из книги «Космонавтика и мощь страны» посвящены Алексею Варочко. Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева активно помогает в оснащении техникой добровольческого подразделения «БАРС-Брянск». Экземпляр книги Валентин Суббот пообещал передать Алексею Варочко.