Брянский столяр стал призёром Национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Санкт-Петербурге в Колледже «ПетроСтройСервис» прошли отборочные соревнования Национального чемпионата «Абилимпикс». В компетенции «Столярное дело» в категории «специалисты» выступил брянец Владимир Батраков. Подготовил конкурсанта мастер производственного обучения Брянского строительно-технологического техникума Александр Тюкаев. Владимир Батраков занял третье место.