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Образование

Брянский столяр стал призёром Национального чемпионата «Абилимпикс»

2026, 09 июня 12:49
Брянский столяр стал призёром Национального чемпионата «Абилимпикс»
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Брянский столяр стал призёром Национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

В Санкт-Петербурге в Колледже «ПетроСтройСервис» прошли отборочные соревнования Национального чемпионата «Абилимпикс». В компетенции «Столярное дело» в категории «специалисты» выступил брянец Владимир Батраков. Подготовил конкурсанта мастер производственного обучения Брянского строительно-технологического техникума Александр Тюкаев. Владимир Батраков занял третье место.

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