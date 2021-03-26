Брянский суд не выпустил адвоката Мельникову из-под стражи

Меру пресечения оставили без изменения.

Брянский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвоката Тамары Мельниковой и ее защитников на постановление Советского районного суда об избрании меры пресечения. Согласно ему, Мельникова должна находиться под стражей полтора месяца.

Как сообщает облсуд, постановление оставлено без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Напомним, Тамару Мельникову и ее знакомую обвиняют в мошенничестве на 6 миллионов рублей. Женщин задержали 10 марта, после чего заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.