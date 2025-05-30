Брянский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Начальник полиции Брянской области наградил таксиста, который защитил пенсионерку от телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В УМВД России по Брянской области прошла торжественная церемония. Там чествовали водителя такси Дмитрия Фролова.

Выполняя очередной заказ по мужчина обратил внимание на странное поведение пожилой женщины. Пассажирка была напугана и взволнована. Дмитрий Фролов разговорил женщину и выяснил, что она опасается за сохранность сбережений и хочет положить на «безопасный счет». Мужчина сразу понял, что её хотят обобрать мошенники. Он отвез пенсионерку не к банкомату, а в отдел полиции.

Правоохранители женщина рассказала, что ей позвонила незнакомка и сообщила, что её сбережения находятся под угрозой. Она предложила способ их сохранить. Пенсионерка должна была обналичить 300 тысяч рублей и передать их гражданину, который поможет «обезопасить» сумму. Неравнодушие и внимательность Дмитрия предотвратили преступление.

Это уже не первый случай в практике бдительного таксиста. Несколько месяцев назад от уберёг от аналогичной мошеннической схемы 73-летнюю жительницу Брянска. Та хотела перевести аферистам 130 тысяч рублей.

За неравнодушие начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов вручил Дмитрию Фролову почётную грамоту и ценный подарок. Главный полицейский области поблагодарил Дмитрия за добрый поступок и содействие правоохранительным органам.