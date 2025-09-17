Брянский ветеран отметила 102-й день рождения

Брянский ветеран Великой Отечественной войны Палина Сергеева отметила 102-й день рождения. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

13 сентября ветеран Великой Отечественной войны Палина Алексеевна Сергеева отметила свой 102-й день рождения. В гости к имениннице с цветами и подарками приехал руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.

«Палина Алексеевна — человек невероятной силы духа. Она представитель очень сильного поколения, которое выиграло самую страшную войну в истории человечества. Эта женщина — пример для наших молодых людей. До сих пор она сохранила ясный и острый ум, чувства юмора. Вы пример для всех нас», — подчеркнул Денис Семёнов.

Палину Алексеевну Сергееву война застала во время учебы в техникуме в Сухуме. На фронте она на «полуторках» подвозила к позициям снаряды и продукты. Палина Сергеева награждена медалью «За оборону Кавказа» и ордена Отечественной войны II степени.