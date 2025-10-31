Брянский ветеран СВО представляет регион на чемпионате «Абилимпикс»

Брянский ветеран СВО представляет регион на всероссийском чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Москве стартовал финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участие в нём принимают более тысячи участников из 70 регионов. Брянскую область представляет ветеран СВО из Клинцов Денис Гулев.

«Очень рад, что прошел в финал и смогу представить на таком высоком уровне нашу Брянскую область и родные Клинцы. Путь к финалу был непростым, и я благодарен каждому, кто поддерживал меня. Уверен, что навыки, приобретенные на службе и в жизни, помогут мне в борьбе за победу», – подчеркнул Денис Гулев.

Чемпионат по профессиональному мастерству проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».