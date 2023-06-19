Брянский хор выиграл Всероссийский конкурс

В Орловском государственном институте культуры прошёл XIV Всероссийский конкурс академических вокально-хоровых коллективов «Благодарение-2023». На мероприятие съехались ансамбли и камерные хоры из Минска, Луганска, Москвы, Зеленограда, Химок, Белгорода, Тулы, Брянска, Железногорска, Орла и Орловской области.

В Международный день привлечения внимания на железнодорожных переездах в Смоленской области проходят профилактические акции В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 15 июня, на переездах в Смоленской области железнодорожники напоминают водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также принимают участие сотрудники ГИБДД, Ространснадзора, местных администраций и транспортных предприятий. Работники МЖД вручат более 1 тыс.

В память о подвиге партизан В Рославльском районе отреставрировали обелиск. Деревня Жарынь входит в состав Пригорьевского сельского поселения Рославльского района. Сегодня в ней проживают 430 человек. В историю это место вошло благодаря подвигу советских граждан во время Великой Отечественной войны. Подвиг 1-й Клетнянской бригады 1 сентября 1943 года в селе Жарынь партизаны 1-й Клетнянской бригады разгромили немецко-фашистский гарнизон. Были убиты 500

Позвали на сбор В областном центре открылся спортивный лагерь для детей. В Смоленске прошёл учебно-тренировочный сбор «Атомная энергия спорта». Главная цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни в городах-спутниках АЭС. Не только баскетбол Спортивное мероприятие объединило более 350 ребят из 11 российских городов, в том числе Энергодара Запорожской области. «Мы старались приехать сюда, чтобы показать лицо нашего города. Считаю,

Решения на местах Каких изменений ждать в Ершичском районе? Врио губернатора Василий Анохин продолжает посещать с рабочими визитами муниципалитеты области и проводить встречи с гражданами. На прошлой неделе состоялась встреча с жителями Ершичского района. Её участниками стали более 250 человек. В ходе общения поднимались самые важные для муниципалитета вопросы — дефицит медицинских кадров, ремонт дорог, благо-устройство и работа

Праздник в интерактиве В сентябре этого года мы будем отмечать 1160-летие со дня основания Смоленска и 80-летие со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Необходимые приготовления к торжествам уже начались. На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования. Напомним, что оргкомитет был создан по инициативе главы региона, и в