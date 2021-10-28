Брянских чиновников будут пускать на работу по QR-кодам

Губернатор предложил федеральным властям поддержать такую инициативу.

С 15 ноября брянских чиновников будут допускать к работе только при наличии QR-кодов. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил губернатор Александр Богомаз.

«С 15 ноября для всех органов власти, в том числе в районах, на работу допускать по QR-кодам», – заявил он.

Брянский губернатор уверен, что инициативу поддержат и на федеральном уровне.

«Думаю, что и федеральные структуры нас поддержат», – сообщил Богомаз.