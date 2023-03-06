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Брянских педагогов поздравили с 8 Марта концертом

2023, 06 марта 20:02 Общество
Брянских педагогов поздравили с 8 Марта концертом
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Для учителей и воспитателей Брянской области прошёл праздничный концерт.  Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. 

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина прошёл концерт к Международному женскому дню. На мероприятии чествовали педагогов Брянской области. В зале собрались директора и учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей, методисты.

«Вы – золотой фонд брянской школы. И это не преувеличение — учителя Брянщины постоянно подтверждают свой высокий класс на всероссийском уровне. Хочу поблагодарить за Ваше терпение, мудрость, силу, за Ваш оптимизм и Вашу любовь, за все Ваши тревоги и заботы, за Вашу безграничную доброту!» – сказал вице-спикер Владимир Пронин. 

Педагогов наградили почетными грамотами и благодарностями. А творческие коллективы подарили виновникам торжества концерт.

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