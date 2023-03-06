Брянских педагогов поздравили с 8 Марта концертом

Для учителей и воспитателей Брянской области прошёл праздничный концерт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина прошёл концерт к Международному женскому дню. На мероприятии чествовали педагогов Брянской области. В зале собрались директора и учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей, методисты.

«Вы – золотой фонд брянской школы. И это не преувеличение — учителя Брянщины постоянно подтверждают свой высокий класс на всероссийском уровне. Хочу поблагодарить за Ваше терпение, мудрость, силу, за Ваш оптимизм и Вашу любовь, за все Ваши тревоги и заботы, за Вашу безграничную доброту!» – сказал вице-спикер Владимир Пронин.

Педагогов наградили почетными грамотами и благодарностями. А творческие коллективы подарили виновникам торжества концерт.