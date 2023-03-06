Брянских педагогов поздравили с 8 Марта концертом

Для учителей и воспитателей Брянской области прошёл праздничный концерт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина прошёл концерт к Международному женскому дню. На мероприятии чествовали педагогов Брянской области. В зале собрались директора и учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей, методисты.
«Вы – золотой фонд брянской школы. И это не преувеличение — учителя Брянщины постоянно подтверждают свой высокий класс на всероссийском уровне. Хочу поблагодарить за Ваше терпение, мудрость, силу, за Ваш оптимизм и Вашу любовь, за все Ваши тревоги и заботы, за Вашу безграничную доброту!» – сказал вице-спикер Владимир Пронин.
Педагогов наградили почетными грамотами и благодарностями. А творческие коллективы подарили виновникам торжества концерт.
01.03.2023 11:52
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
01.03.2023 10:55
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
27.02.2023 09:00
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет