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Брянских старшеклассников приглашают на Просветительские игры

2022, 24 марта 08:01 Общество
Брянских старшеклассников приглашают на Просветительские игры
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Заявки принимают до 20 апреля.

Российское общество «Знание» организует первые Всероссийские Просветительские игры для учащихся 9–11 классов.

В игры вошли шесть тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Конкурсантов ждут викторины, творческий конкурс публикаций в соцсетях, конкурс социальных проектов, киберспортивные турниры и волонтёрские акции. За успехи школьникам начислять баллы. Шесть лучших участников от каждого региона станут командой и поедут на финал в Москву.

Регистрация проводится на сайте Российского общества «Знание» до 20 апреля. Региональный этап игр начнётся уже 2 апреля.

Победители смогут отправиться в путешествия по России и попасть на стажировки в ведущие российские компании.

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