Брянских старшеклассников приглашают на Просветительские игры

Заявки принимают до 20 апреля.

Российское общество «Знание» организует первые Всероссийские Просветительские игры для учащихся 9–11 классов.

В игры вошли шесть тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Конкурсантов ждут викторины, творческий конкурс публикаций в соцсетях, конкурс социальных проектов, киберспортивные турниры и волонтёрские акции. За успехи школьникам начислять баллы. Шесть лучших участников от каждого региона станут командой и поедут на финал в Москву.

Регистрация проводится на сайте Российского общества «Знание» до 20 апреля. Региональный этап игр начнётся уже 2 апреля.

Победители смогут отправиться в путешествия по России и попасть на стажировки в ведущие российские компании.