Брянскому аэропорту предстоит масштабная реконструкция

Работы пройдут в течение двух лет, после того, как в Москве утвердят необходимые документы.

На состоявшемся накануне брифинге руководство брянского аэропорта рассказало о планах по его реконструкции.

Предполагается построить новый терминал и топливо-заправочный комплекс, обновить взлетно-посадочную полосу и светосигнализационную систему и провести ряд других работ.

Реконструкция обойдется в 2,65 млрд рублей. Львиную долю затрат возьмет на себя федеральный бюджет, а часть выделит облатсной на условиях софинансирования.

Сейчас ожидается утверждение Москвой выделения федеральных средств. По завершении этого процесса должна стартовать реконструкция, которая займет два года.