Брянску пообещали новый аэропорт

По словам губернатора, он появится в ближайшие годы.

Губернатор Александр Богомаз поделился грандиозными планами по развитию Международного аэропорта Брянск.

По его словам, в ближайшее время планируется строительство нового аэровокзала. Ранее, напомним, стало известно, что его возведут по типовому проекту соседних регионов.

«Строительство взлетной полосы мы начнем, и я думаю, что в ближайшие годы мы построим новый аэропорт и создадим хорошие условия для дальнейшего развития», – заявил Богомаз.

В 2021 году из Брянского аэропорта осуществляются вылеты по 11 направлениям. В этом году пассажиропоток, ориентировочно, составит около 126 тысяч пассажиров.

Сейчас здание аэропорта Брянск, сданное в эксплуатацию в 1994 году, выглядит не слишком презентабельно на фоне других регионов ЦФО.