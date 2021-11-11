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Бывший брянский концлагерь «Дулаг-142» предложили превратить в мемориальный парк

2021, 11 ноября 09:00 Общество
Бывший брянский концлагерь «Дулаг-142» предложили превратить в мемориальный парк
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В бараках планируют разместить музей.

Творческий коллектив студентов из Санкт-Петербургского горного университета получил диплом за лучший проект мемориала жертвам фашизма «Дулаг-142». Конкурс «Без срока давности. Минута молчания» организовали общественная организация «Поисковое движение России» и Московский архитектурный институт.

Творческая группа представила проект мемориала жертвам фашизма в Брянском областном краеведческом музее. В сохранившихся бараках молодые архитекторы предлагают разместить музейную экспозицию, а прилегающую территорию превратить в мемориальный парк.

В годы войны в Володарском районе Брянска находился один из крупнейших на территории СССР фашистских концлагерей. Нацисты использовали его для содержания узников, а также в качестве сборно-пересыльного пункта для отправки людей на принудительные работы в Германию.

С 8 августа 1941-го по 28 сентября 1943 года через «Дулаг-142» прошли 80 тысяч военнопленных и мирных граждан. В результате расстрелов и издевательств, голода и эпидемий 40 тысяч узников погибли и были погребены в братских могилах на территории лагеря.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о геноциде народов СССР, ведется работа по извлечению останков и идентификации погибших.

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