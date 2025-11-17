Цепочка человеческого тепла: как работает «невидимая» система помощи в Брянске

Год назад СМИ говорили о тысячах курян, получивших помощь Красного Креста. Это понятно: делалось важное и нужное дело. Но затем курский август как-то забылся, а волонтеры… продолжили работать. Потому что так устроена настоящая помощь.
За год курские работники Красного Креста помогли 140 тысячам человек — это треть населения областного центра. Брянское отделение тоже не сидело сложа руки: принимало переселенцев, разворачивало склады, закупало от чайников до холодильников. «Иногда даже передохнуть не успевали», — вспоминает специалист Яна Кохарова тот бешеный ритм прошлой осени.
Кризис прошел, а работа осталась. Даже более того — расширилась. К курянам добавились жители приграничья Белгородчины, свои брянские переселенцы, украинцы из ДНР и ЛНР. Для последних даже запустили программы переобучения и грантовую поддержку малого бизнеса.
За три года брянское отделение поддержало свыше 31 тысячи человек — многодетных, малообеспеченных, больных. Специалисты ведут группы поддержки для ВИЧ-инфицированных, обучают первой помощи, занимаются донорством. В будущем году планируют открыть учебный центр, в котором жители смогут получить дополнительное профессиональное образование или обучиться навыкам родственного ухода и Первой помощи.
«Основное финансирование идет от центрального аппарата, но очень помогают неравнодушные граждане и организации. Вот недавно сотрудники Брянскстата собрали гуманитарку для пострадавших от дроновых атак», — рассказывает Дмитрий Корнилов, член президиума брянского Красного Креста.
Настоящая помощь — это не разовая акция под камеры, а системная работа 24/7. Красный Крест умеет быстро масштабироваться в кризис и так же спокойно возвращаться к обычному режиму, не бросая базовые направления. Потому что кризисы заканчиваются, а люди остаются.
Российский Красный Крест празднует в этом году 158 лет. О том, как функционирует отлаженная система помощи людям, которой уже полтора века, читайте на сайте КП-Брянск.
12.11.2025 12:32
Память поколений: В Смоленске торжественно перезахоронили солдат Первой мировой
Первая мировая война явилась для страны тяжёлым испытанием. Смоленщина оказалась прифронтовой территорией: раненых с полей сражений привозили в местные госпитали, и многие не смогли пережить перевозки в глубокий тыл. Те, кто умирал от ран, были похоронены рядом с будущим медицинским университетом – в конце 1914 года здесь появилось Братское кладбище, где числилось свыше 780 захоронений воинов. Сегодня, несмотря на название, место утратило все могилы той эпохи.
12.11.2025 12:30
Профессия – Родину защищать!
В Смоленске открылся обновлённый пункт отбора на службу по контракту. В здании провели капитальный ремонт: полностью заменили полы, восстановили лестницу, покрасили и выровняли стены, отремонтировали кровлю и устранили проблему с канализацией. Работы выполнялись в сжатые сроки – скоро здесь будут располагаться люди, принявшие решение подписать контракт с Минобороны РФ. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов отметил, что в ремонте приняли участие местные
12.11.2025 12:29
Связь поколений на фасадах Смоленска
Художники в формате граффити показали героев прошлого и настоящего. Изображения появились по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и в рамках проекта «Историческая память». Смоленск – город-щит, город-ключ, город-герой – всегда был одним из первых рубежей на подступах к Москве. Жители региона с оружием в руках защищали родной край; память о подвигах прошлых и современных героев теперь увековечена в историческом центре города, рядом со зданием регионального
12.11.2025 12:27
Память в кадре: 42 семьи на одной выставке: герои прошлого и настоящего
В Смоленске открылась выставка «Мы помним ваши имена…». Проект объединил архивные снимки и семейные истории от прадедов до участников СВО. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Связь поколений», его инициативу поддержал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Нельзя забывать! На выставочных мольбертах представлены истории 42 семей: прадеды и деды рядом с героями современности — участниками
12.11.2025 12:26
12.11.2025 12:25
