Цепочка человеческого тепла: как работает «невидимая» система помощи в Брянске

Год назад СМИ говорили о тысячах курян, получивших помощь Красного Креста. Это понятно: делалось важное и нужное дело. Но затем курский август как-то забылся, а волонтеры… продолжили работать. Потому что так устроена настоящая помощь.

За год курские работники Красного Креста помогли 140 тысячам человек — это треть населения областного центра. Брянское отделение тоже не сидело сложа руки: принимало переселенцев, разворачивало склады, закупало от чайников до холодильников. «Иногда даже передохнуть не успевали», — вспоминает специалист Яна Кохарова тот бешеный ритм прошлой осени.

Кризис прошел, а работа осталась. Даже более того — расширилась. К курянам добавились жители приграничья Белгородчины, свои брянские переселенцы, украинцы из ДНР и ЛНР. Для последних даже запустили программы переобучения и грантовую поддержку малого бизнеса.

За три года брянское отделение поддержало свыше 31 тысячи человек — многодетных, малообеспеченных, больных. Специалисты ведут группы поддержки для ВИЧ-инфицированных, обучают первой помощи, занимаются донорством. В будущем году планируют открыть учебный центр, в котором жители смогут получить дополнительное профессиональное образование или обучиться навыкам родственного ухода и Первой помощи.

«Основное финансирование идет от центрального аппарата, но очень помогают неравнодушные граждане и организации. Вот недавно сотрудники Брянскстата собрали гуманитарку для пострадавших от дроновых атак», — рассказывает Дмитрий Корнилов, член президиума брянского Красного Креста.

Настоящая помощь — это не разовая акция под камеры, а системная работа 24/7. Красный Крест умеет быстро масштабироваться в кризис и так же спокойно возвращаться к обычному режиму, не бросая базовые направления. Потому что кризисы заканчиваются, а люди остаются.

