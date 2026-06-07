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Образование

Четыре экзамена сдали брянские выпускники в июне

2026, 07 июня 13:55
Четыре экзамена сдали брянские выпускники в июне
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Четыре экзамена сдали брянские выпускники в июне. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.  

 

В Брянской области 1 июня стартовали выпускные экзамены. В первый день лета  состоялись ЕГЭ сразу по трём предметам. 862 человека сдали химию, 1056 – историю и 242 – литературу. Экзамены прошли в 38 пунктах на базе общеобразовательных организаций. За соблюдением процедуры следили общественные наблюдатели.

4 июня состоялся обязательный экзамен по русскому языку. Он необходим для получения аттестата о среднем общем образовании. ЕГЭ написали около 5,5 тысячи выпускников.

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