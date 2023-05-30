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Четыре машины получила брянская лесопожарная служба

2023, 30 мая 15:28 Общество
Четыре машины получила брянская лесопожарная служба
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Четыре новых машины на 16 млн рублей получила брянская лесопожарная служба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Новую технику вручили лесопожарной службе Брянской области. По федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за 16,2 млн рублей купили лесопожарную автоцистерну, полноприводный грузовой автомобиль и два мотовездехода с прицепами. В этом году ожидается поставка еще двух лесопожарный тракторов и пассажирского автомобиля на базе полноприводного шасси на сумму 18,2 млн рублей. 

Всего с 2019 года для региона приобрели 84 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и около 1300 единиц оборудования на 294 миллионов рублей.

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