Четыре машины получила брянская лесопожарная служба

Четыре новых машины на 16 млн рублей получила брянская лесопожарная служба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новую технику вручили лесопожарной службе Брянской области. По федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за 16,2 млн рублей купили лесопожарную автоцистерну, полноприводный грузовой автомобиль и два мотовездехода с прицепами. В этом году ожидается поставка еще двух лесопожарный тракторов и пассажирского автомобиля на базе полноприводного шасси на сумму 18,2 млн рублей.

Всего с 2019 года для региона приобрели 84 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и около 1300 единиц оборудования на 294 миллионов рублей.