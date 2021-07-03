Чиновники разогнали торговцев овощами на Литейной в Брянске

Торговое оборудование демонтировали.

В Бежицком районе Брянска прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли. Представители городской администрации проверили несколько адресов, в том числе территорию у дома № 68 по улице Литейной. Как сообщает мэрия, местные жители неоднократно жаловались на стихийно организованный рынок.

Специалисты администрации при помощи сотрудников дорожного управления демонтировали оборудование торговцев. Прилавки, стеллажи и поддоны отправили на ответственное хранение. Предпринимателям-нарушителям выписали штрафы.