Чубчиков из мэрии Брянска рассказал о судьбе маршруток

По словам чиновника, власти планируют перевести весь общественный транспорт на регулируемые тарифы.

Начальник отдела транспорта Брянской городской администрации Игорь Чубчиков провел пресс-конференцию, посвященную судьбе общественного транспорта.

Ранее в Центре управления регионом сообщали об отмене мероприятия, однако оно все же состоялось. Участие в пресс-конференции, которая прошла на пассажирском автотранспортном предприятии в Бежицком районе, также приняли директор ПАТП Александр Андросенко и начальник городского троллейбусного управления Наталья Назарова.

По словам Чубчикова, власти Брянска не ставят перед собой задачу полностью избавиться от маршруток, однако планируют вывести с маршрутов «диких» перевозчиков. Конечная цель транспортной реформы – сохранение маршрутов с регулируемыми тарифами.

«Мы хотим, чтобы коммерческие перевозчики могли работать с предоставлением льгот, чтобы у них была электронная система оплаты проезда, чтобы они соблюдали расписание и предоставляли пассажирам информацию в режиме реального времени», – заявил начальник городского отдела транспорта.

Собранные ранее вопросы от пассажиров сообщество «Брянский автобус» направило в Центр управления регионом, где пообещали передать их чиновнику.