Новый цифровой рентген купили для стоматологической поликлиники Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Технику обновили в Брянской городской стоматологической поликлинике № 3 . В частности, в клинике появился ортопантомограф. Он может делать панорамные снимки челюстей у взрослых. Аппарат полностью цифровой. Поэтому снимки удобно хранить на компьютере, а также увеличить, повернуть и детально рассмотреть. Также его можно отправить.

Кроме того, современные цифровые технологии, в отличии от привычных рентгенов, полностью безвредны.