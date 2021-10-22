Дарья Варламова из Брянска стала «Мисс Вселенная – Австралия»

Конкурс прошел в онлайн-формате.

27-летняя Дарья Варламова победила в конкурсе красоты «Мисс Вселенная – Австралия» – национальном этапе конкурса «Мисс Вселенная».

В Австралию она вместе с родителями переехала из Брянска в восемь лет. Окончила университет в австралийском городе Перт, учится на психотерапевта. Дарья Варламова не раз принимала участие в конкурсах красоты.

В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс «Мисс Вселенная – Австралия» прошел в онлайн-формате. Победительницы национальных этапов примут участие в ежегодном конкурсе «Мисс Вселенная». В 2002 году титул «Мисс Вселенная» завоевала Оксана Федорова.