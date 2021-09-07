Дело против юриста Маслова, оскорбившего отца брянского губернатора, назвали показательным

Полиция продолжает отслеживать провокационные публикации в Интернете.

В УМВД России по Брянской области назвали приговор в отношении юриста и блогера Сергея Маслова одним из ярких примеров работы по привлечению к ответственности авторов экстремистских и провокационных материалов в Интернете.

Итоги работы в этом направлении подвели на торжественном мероприятии и брифинге, посвященным 13-й годовщине образования подразделений по борьбе с экстремизмом в системе МВД России.

Начальник подразделения полковник полиции Игорь Степной, в частности сообщил, что полицейские регулярно мониторят блогосферу на предмет оперативного выявления фактов публикации информации о совершенных или подготавливаемых противоправных деяниях, иных материалов экстремистского и провокационного характера.

«Одним из ярких примеров данной работы является привлечение в текущем году к установленной законом ответственности в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей одного из блогеров, который, видимо, ради пиара своей «оппозиционной» деятельности, решил разместить недостоверную информацию в сети Интернет в отношении родственников представителя руководства региона», – отметили в УМВД.

В апреле Советский районный суд Брянска признал Сергея Маслова виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, которым оказался отец брянского губернатора Александра Богомаза. На канале в YouTube юрист-блогер сообщил о том, что в годы войны отец губернатора якобы сотрудничал с контрразведкой «Абвер», тем самым обвинив его в измене Родине. Маслова обязали выплатить 1 миллион рублей в качестве штрафа – сейчас он пытается обжаловать приговор.