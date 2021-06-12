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День России в Брянске отметили концертами

2021, 12 июня 18:02 Общество
День России в Брянске отметили концертами
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На Славянской площади выступили хоровые коллективы.

12 июня Брянск вместе со всей страной отметил День России.

Праздничные программы прошли во всех районах города. Одним из главных мероприятий стало выступление хоровых коллективов Брянска на Славянской площади.

В праздничном концерте приняли участие Детская хоровая школа, Академический хор Брянского областного колледжа искусств, Брянский городской академический хор Марио Бустилло и народный академический хора ветеранов Брянского областного методического центра «Народное творчество».

Программа открылась гимном Российской Федерации. Его одновременно исполняли более 100 хористов. Также прозвучали композиции «Славься» на музыку Михаила Глинки, «Катюша» и «Аист на крыше».

Концертные программы прошли и в городских Домах культуры. В областной филармонии состоялся концерт «Моя великая страна», в котором приняли участие группа «Арт-класс», ВИА «Стожары», ансамбль «Ватага» и другие исполнители.

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