Десять жильцов из повреждённой многоэтажки в Брянске переселили в гостиницу

Десять жильцов из поврежденной беспилотником многоэтажки в Брянске переселили в гостиницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ночью беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Фокина в Советском районе областного центра. На происшествие прибыли экстренные службы и медики, а также и.о. главы Брянской городской администрации Александр Макаров и руководитель администрации Советского района Денис Семенов.

По предварительной оценке экспертов повреждения получили 12 квартир. Взрывная волна разрушила межкомнатные перегородки, выбила окна. Также на капитальных стенах есть трещины. Возгорание быстро ликвидировали спасатели. Также коммунальщики отключили горячее водоснабжение.

«Люди, попавшие в беду, не останутся без внимания властей. На место происшествия прибыла комиссия по определению размеров причиненного ущерба. Работаем в соответствии с российским законодательством, нормативная практика есть, опыт, как действовать при таких ситуациях, у нас уже имеется», — сказал Александр МАКАРОВ.

В гостиницу временно поселили десять жильцов вместе с их домашними питомцами. В первую очередь специалисты управляющей компании закроют пленкой оконные проемы, восстановят подачу тепла, а затем приступят к ремонту квартир.