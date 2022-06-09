Дети получили право бесплатного проезда в брянских электричках

Льгота распространяется на дошкольников в возрасте от пяти до семи лет.

Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках. Инициативу внесла фракция «Единая Россия».

Как пояснили в комитете Брянской областной Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения, ранее полномочия по предоставлению льготного проезда были отданы регионам.

С принятием федерального закона проезд детей в электричках станет полностью бесплатным по всей стране, что является дополнительной мерой поддержки семей с детьми.