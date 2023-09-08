Девять брянцев вышли в финал конкурса «Лидеры России»

Девять участников из Брянской области вышли в финал конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с финалистами регионального этапа конкурса «Лидеры России».

«Это уникальная площадка, которая объединяет опытных управленцев и тех, кто еще в начале пути, но стремится эффективно работать и приносить нашей стране реальную пользу. Сегодня везде — во власти, в бизнесе — нужны умные, инициативные, готовые взять на себя ответственность и решать поставленные задачи люди. Радует, что у нас они есть», – подчеркнул глава области.

Более 500 представителей Брянской области подали заявки на участие в конкурсе в этом году. В финал вышли девять человек. Они примут участие в следующем этапе в Москве.