До 27 градусов потеплеет в первый летний день в Брянской области

В некоторых районах прогремит гроза.

В среду, 1 июня в Брянской области будет облачно. Днём в некоторых районах пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер будет дуть восточный со скоростью 8–13 м/с.

Ночью температура опустится до +7ºC. А днём потеплеет до +27ºC.