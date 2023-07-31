До 30 градусов потеплеет на Брянщине в первый день августа

Грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Брянской области в первый день августа. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 1 августа, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. А при грозе порывы будут доходить до 15 м/с.

Температура ночью опустится до +12ºC. А днём воздух прогреется до +30ºC.