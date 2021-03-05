Дорога на Речной в Брянске разбита на 30%

Здесь насчитали 2,5 тысячи квадратных метров ям.

В Брянской городской администрации прокомментировали ситуацию, связанную с состоянием дороги по улице Речной.

Напомним, сейчас чиновники и представители ГИБДД подсчитывают убытки, которые нанесла брянским дорогам минувшая зима. Недобросовестным подрядчикам грозят судами.

Так при проверке на Речной, где в 2016 году дорогу ремонтировало ООО «СпектрБрянскСтрой», насчитали 2,5 тысячи квадратных метров ям – это 30% от общей площади ремонта. На сегодняшний день это худший показатель текущей проверки, отмечает мэрия.

При этом качество асфальта перед укладкой проверяла лаборатория Управления автомобильных дорог Брянской области, выдав в итоге положительное заключение.

По итогам проверки подрядчика ждет «отдельный разговор», заявили в городской администрации.