Дорожники очистили от снега более 13 тысяч километров проезжей части в Брянской области
За сутки брянские дорожники убрали снег на 13105 километров проезжей части муниципальных и региональных магистралей. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. За сутки специалисты от снега очистили 13105 км проезжей части и 4709 км обочин на региональных и межмуниципальных дорогах. Уборка не останавливалась всю ночь.
Также 2632 тонны песко-соляной смеси высыпали на 2195 километров автодорог. Участвуют в уборке и обработке дорог 260 машин.
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