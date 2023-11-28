Дорожники очистили от снега более 13 тысяч километров проезжей части в Брянской области

За сутки брянские дорожники убрали снег на 13105 километров проезжей части муниципальных и региональных магистралей. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. За сутки специалисты от снега очистили 13105 км проезжей части и 4709 км обочин на региональных и межмуниципальных дорогах. Уборка не останавливалась всю ночь.

Также 2632 тонны песко-соляной смеси высыпали на 2195 километров автодорог. Участвуют в уборке и обработке дорог 260 машин.